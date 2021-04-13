В законопроекте о налоговых льготах программы “Международная школа Дилижана” будут дополнения

Национальное собрание Армении обсудило в первом чтении законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О предоставлении налоговых и таможенных льгот в рамках программы “Дилижанская международная школа”.

Как передает Арменпресс, на заседании Парламента 13 апреля его представил заместитель министра финансов Армении Арман Погосян.

“Действующим законом отношения организаций, осуществляющих программу, со всей четкостью не урегулированы с не связанными с программой сделками, для которых ранее применялись установленные законом налоговые льготы. Цель проекта - решение проблем, возникших в ходе применения Закона о предоставлении налоговых и таможенных льгот в рамках программы “Дилижанская международная школа” и устранение условий, препятствующих дальнейшей реализации программы”, - представил Погосян.

Проект закона 7 апреля на заседании постоянной комиссии НС по экономическим вопросам получил положительное заключение.