В Ереване стартовала международная конференция по космической науке и современным технологиям

ЕРЕВАН, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Ереване по случаю Международной конференции, посвященной Дню космонавтики 12 апреля, представители дипмиссии и ученые стран СНГ вновь обсудили 60-летие покорения космоса, вклад Советского Союза в развитие космической науки и, в этом контексте, потенциал для сотрудничества.

Как сообщает «Арменпресс», международная конференция "Космические исследования и современные технологии", в которой приняли участие ведущие армяно-российские ученые и эксперты, была организована по инициативе Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" совместно с Бюраканской обсерваторией им. В.Амбарцумяна.

По словам генерального директора Центра “Дом Москвы” Ваграма Карапетяна, накануне Дня космонавтики и 60-летия полета Юрия Гагарина в космос инициирован ряд мероприятий для разных возрастных категорий: эксурсия в центр подготовки космонавтики, Бюраканская обсерватория, выставка "Первый в космосе: наш Гагарин", лекции, встречи и научная конференция.

«Первые шаги в освоении космоса были сделаны в Советском Союзе. «Армения также внесла свой вклад в это дело», - сказал Карапетян на открытии конференции. В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин отметил, что огромный потенциал российской космической отрасли в Армении пользуется особым спросом. «Когда-то Армения внесла неоценимый вклад в развитие космической отрасли. Важной частью советской школы астрофизики и астрономии 1930-х годов были армянские имена Виктор Амбарцумян, Артем Алиханян, Леонид Маргарян. В настоящее время В. Бюраканская обсерватория им. Амбарцумяна и Национальная академия наук Армении сотрудничают с рядом российских исследовательских институтов. Согласно межправительственному соглашению между Арменией и Россией, Бюраканская обсерватория осуществляет мониторинг космического пространства. «Это потенциальный научно-образовательный центр», - сказал посол России, выразив уверенность, что все армяно-российские проекты и инициативы в области астрофизики, астрономии и космических исследований вносят значительный вклад в развитие научного и образовательного потенциала двух стран.

По словам президента Национальной академии наук РА Радика Мартиросяна, в советские годы 40 космонавтов прошли предполетную подготовку в Армении. Кроме того, Армения внесла значительный вклад в изучение космических явлений - их воздействия на Землю, океаны и природу, а также в развитие космической науки.

По словам директора Бюраканской обсерватории им. В.Амбарцумяна Арега Микаеляна, в советские годы в составе Советского Союза Армения внесла значительный вклад в сферу космических исследований и космонавтики. «Армения с ее астрономическими и другими подобными базами имеет большой потенциал для сотрудничества и развития космических исследований и технологий», - убежден Микаелян. Затем участников международной научной конференции поприветствовали президент Российского центра «Космонавтика-авиация», герой России, космонавт Федор Юрчихин, руководитель Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина "Космцентр", герой России Салижан Шарипов.

Был заслушан доклад о значительном вкладе Армении в космическую науку руководителя Центра космологии и астрофизики Национальной научной лаборатории им. А.Алиханяна Ваагна Гурзадяна. Параллельно с международной конференцией «Первый в космосе: наш Гагарин”, состоялось официальное открытие выставки, на которой представлено около 63 фотографий из жизни первого космонавта Юрия Гагарина, а также фотографии, сделанные из космоса в марте этого года а также фотографии из космоса Севана, Еревана, Араратской долины, горы Арарат. На открытии конференции также присутствовали послы Казахстана, Туркменистана и представитель Посольства Беларуси в Армении.