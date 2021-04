Посол Республики Армения вручил императору Японии Нарухито верительные грамоты

12 апреля новоназначенный посол Республики Армения в Японии Арег Ованнисян вручил императору Японии Нарухито верительные грамоты. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Республики Армения.

Император Нарухито поздравил Арега Ованнисяна со вступлением на должность посла Республики Армения в Японии, выразив уверенность, что он приложит все усилия для дальнейшего развития и углубления армяно-японских отношений.

Посол Ованнисян заверил, что в ходе своего пребывания на должности он приложит все возможные усилия для дальнейшего углубления и укрепления существующих двусторонних отношений дружбы и сотрудничества.

В торжественной церемонии, состоявшейся в императорском дворце, участие принял и министр оцифровки и ИТ-политики Японии (Minister for Digital Transformation, Minister in charge of Information Technology Policy) Такуя Хираи, с которым посол провел короткую беседу по вопросам сотрудничества между Арменией и Японией в сфере ИТ.