Мхитарян, возможно, примет участие в ответном матче с “Аяксом”

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян, возможно, примет участие в ответном матче Лиги Европы против “Аякса”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил главный тренер “Ромы” Пауло Фонсека. “Мхитарян всего лишь раз участвовал в общей тренировке команды, но очень важно, чтобы Мхитарян был готов к ответному матчу против “Аякса”, - сказал тренер.

Накануне в 30-м туре чемпионата Италии по футболу “Рома” дома приняла “Болонью”. В матче, прошедшем на Олимпийском стадионе в Риме, “волкам” в концовке первой половины матча удалось открыть счет, отличился Педро. Во втором тайме обе команды не реализовали свои возможности.

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян, который не играл около месяца из-за травмы, не был в стартовом составе, но на 68-й минуте вышел на замену.

Ответный матч Лиги Европы “Рома” - “Аякс” состоится 15 апреля. В первой игре “Рома” победила со счетом 2:1.