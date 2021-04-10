Российская туристка погибла в автокатастрофе в Турции

В Турции результате в ДТП с автобусом погибла российская туристка, еще 26 человек пострадали.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель генконсульства России в Анталье.

«10 апреля в 09:30 по местному времени на трассе Конья-Аксарай произошло ДТП с участием автобуса. Автобус вез в Каппадокию группу из 32 российских туристов, которые находились в Анталии. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок», - сказали в консульстве.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением рулем из-за гололеда из-за погодных условий.

Пострадавшие были немедленно доставлены в близлежащие медицинские центры, где им оказали медицинскую помощь.