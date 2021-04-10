COVID-19: в Грузии отмечено 506 новых случаев заражения
13:43, 10 Апрель, 2021
По состоянию на 10 апреля, в Грузии зарегистрировано 506 новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 287 тысяч 689.
В Грузии за последние 24 часа от коронавируса излечились еще 285 пациентов. В стране инфицировано 276 711 человек. Всего в стране от инфекции умерло 3869 человек.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен