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COVID-19: в Грузии отмечено 506 новых случаев заражения

COVID-19: в Грузии отмечено 506 новых случаев заражения

По состоянию на 10 апреля, в Грузии зарегистрировано 506 новых случаев заражения коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс  со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 287 тысяч 689. 

В Грузии за последние 24 часа  от коронавируса излечились еще  285 пациентов. В   стране инфицировано 276 711 человек. Всего в стране от инфекции умерло 3869 человек.


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