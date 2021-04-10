COVID-19: в Армении подтверждено 1009 новых случаев, 23 человека скончались

По состоянию на 11:00 часов 10 апреля, в Армении подтверждено 1009 новых случаев коронавируса, 1020 граждан выздоровели, 23 умерли.

За сутки было проведено 4829 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 899290.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Подтверждено 202167 случаев заболевания коронавирусом, из них 181180 случаев излечения и 3720 - смерти. В настоящее время 16.315 пациентов проходят лечение от коронавирусной болезни. Накануне было зарегистрировано 8 случаев смерти, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но умерли от другого заболевания. Всего таких случаев 952.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.