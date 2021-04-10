Артак Давтян встретился с родственниками пленных и пропавших без вести военнослужащих

9 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА генерал-лейтенант АртакДавтян встретился с родственниками и родителями пленных и считающихся пропавшими без вести военнослужащих, захваченных в ходе войны, развязанной 27 сентября.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, в ходе встречи генерал-лейтенант АртакДавтян представил подробности, связанные с поисковыми операциями, ответил на вопросы. Начальник Генштаба ВС РА заверил, что поставленные вопросы всегда находятся в центре внимания военно-политического руководства страны, в том числе в пределах компетенции Минобороны, делается все, чтобы в кратчайшее время выяснить судьбу без вести пропавших, а также чтобы найти все останки и произвести идентификацию тел погибших.

По итогам встречи была достигнута договоренность о регулярности подобных встреч.