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Артак Давтян встретился с родственниками пленных и пропавших без вести военнослужащих

Артак Давтян встретился с родственниками пленных и пропавших без вести военнослужащих

9 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА генерал-лейтенант АртакДавтян встретился с родственниками и родителями пленных  и считающихся пропавшими без вести военнослужащих, захваченных в ходе войны, развязанной 27 сентября.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения,  в ходе встречи генерал-лейтенант АртакДавтян представил подробности, связанные с поисковыми операциями, ответил на вопросы. Начальник Генштаба ВС РА заверил, что поставленные вопросы всегда находятся в центре внимания военно-политического руководства страны, в том числе в пределах компетенции Минобороны, делается все, чтобы  в  кратчайшее время выяснить судьбу без вести пропавших, а  также чтобы  найти все  останки и произвести идентификацию тел погибших. 

По итогам встречи была достигнута договоренность о  регулярности подобных встреч.


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