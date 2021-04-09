Турция уведомила Россию о проходе военных кораблей США в Черное море

Турция направила участникам конвенции Монтрё уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в посольстве РФ в Турции.

"Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", - сказал собеседник агентства.

Конвенция Монтрё 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня - 21 июля 1936 года в городе Монтрё (Швейцария).

Ранее в пятницу источник в МИД Турции сообщил, что два военных корабля США пройдут 14 и 15 апреля через пролив Босфор и будут находиться там до 4 и 5 мая.

В четверг телекомпания CNN со ссылкой на источник в американском министерстве обороны сообщила, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели для демонстрации Украине своей поддержки. По словам американского источника, ВМС США и так регулярно направляют туда свой флот, однако такой шаг в настоящий момент будет означать "особое послание" для РФ. Он также отметил, что на такие меры американское руководство готовится пойти в связи с утверждениями о наращивании РФ сил вблизи границ Украины.

Между тем Министерство обороны США не подтвердило информацию о том, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Черное море в ближайшие недели для демонстрации Украине своей поддержки.