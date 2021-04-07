Премьер-министр Пашинян и президент Путин обсудили ряд вопросов армяно-российских стратегических отношений

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в РФ и в Кремле провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Владимир Путин: Уважаемый Никол Владимирович!

Очень рад Вас видеть, снова принимать в Москве.

Благодарен за то, что Вы приняли приглашение, потому что, безусловно, нам есть о чём поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и, разумеется, самые актуальные и самые острые проблемы – это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него.

Что касается двусторонних отношений, я не буду всё перечислять и говорить о том, насколько глубоки наши отношения, которые действительно носят стратегический характер. Не буду перечислять и все международные площадки, на которых мы сотрудничаем. Но всё-таки считаю важным упомянуть о том, что 40 процентов всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение.

У нас солидный товарооборот. Вместе с тем за прошлый год в силу различных причин, но прежде всего, конечно, связанных с эпидемией коронавируса, мы наблюдаем некоторое снижение. Уверен, что в самое ближайшее время мы можем не только восстановить этот объём, но и двигаться дальше.

Вижу, что межправкомиссия, которую мы с Вами создали, с двух сторон работает активно. Вы самым активным образом поддерживаете её деятельность, и наш вице-премьер Оверчук регулярно бывает у вас в Ереване. Совсем недавно Вы его принимали, он Вам докладывал тоже о том, как видится траектория взаимодействия в регионе в целом, имея в виду поствоенное состояние. Мы с Вами неоднократно обсуждали эту тему.

Конечно, важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе, с тем чтобы Армения получила новые возможности для развития страны. На мой взгляд, это чрезвычайно важная вещь.

Все эти вопросы, а также другие, связанные с текущей ситуацией, с перспективами развития, надеюсь, нам удастся сегодня вместе с Вами обсудить и в ходе беседы, а потом и за рабочем обедом.

Премьер-министр Никол Пашинян: Уважаемый Владимир Владимирович!

Очень рад Вас видеть.

Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за приглашение посетить Москву. Конечно же, мы находимся фактически в постоянной связи, но такие встречи очень важны для сверки часов, как говорится.

Мы уже договорились, что сегодня у нас будет довольно насыщенная повестка, в том числе вопросы стратегического характера.

Прежде всего хочу отметить, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе, и в этом ключе я надеюсь сегодня с Вами обсудить Ваши взгляды на архитектуру систем безопасности в нашем регионе – в Нагорном Карабахе, вокруг него, в Армении и вообще в целом в нашем регионе.

Надеюсь, мы сегодня обсудим некоторые нюансы деятельности российско-армянской объединённой группировки войск. У нас же ещё и объединённая региональная система ПВО, и есть некоторые нюансы, которые нам сегодня, надеюсь, удастся уточнить.

Ещё раз хочу отметить Ваш личный вклад в стабилизацию в нашем регионе, особенно после войны, после подписания нашего совместного заявления с Президентом Азербайджана, с Вами.

Хочу отметить, что в этом контексте есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован, – это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Как мы неоднократно обсуждали, согласно заявлению 9 ноября все заложники, военнопленные, другие удерживаемые лица должны быть возвращены на родину, но, к сожалению, до сих пор у нас есть удерживаемые лица в Азербайджане. Я очень рад, что по поводу решения этого вопроса у нас нет никаких разночтений.

Очень важно ещё обсудить наши точки зрения по поводу решения нагорнокарабахской проблемы, потому что, к сожалению, проблема не решена, и мы должны по этому поводу тоже поговорить, обсудить, какие у нас взгляды на будущее.

И конечно, как Вы уже сказали, вопросы экономического сотрудничества тоже очень важны для нас. Надеюсь, сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями, и в этом ключе я сегодня хочу с Вами обсудить возможности строительства новой атомной электростанции в Республике Армения.

Мы очень тесно сотрудничали и сотрудничаем по противодействию пандемии COVID-19. Мы уже получим завтра фактически первую партию российской вакцины. Эта первая партия – можно сказать, символическая партия, но мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что в деле она доказала свою эффективность, и для нас очень важно, чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину.

Конечно, у нас очень широкий круг вопросов. Надеюсь и уверен, что у нас сегодня будут очень эффективные переговоры.

Владимир Путин: Разумеется, по всем этим вопросам мы переговорим самым подробным образом, внимательно отнесёмся ко всем вопросам, которые Вы считаете необходимыми к обсуждению, включая и вакцину, конечно. Регистрация произошла у вас уже?

Премьер-министр Никол Пашинян: Да, завтра первая партия приходит в Армению. Правда, только 15 тысяч доз, но мы нуждаемся больше чем в миллионе. Я понимаю, что сейчас и в России тоже очень большая потребность в вакцине.

Владимир Путин: У нас производство раскручивается. Речь тоже о достаточно большом объёме производства этого препарата. Поэтому я думаю, что решим эту проблему.

Премьер-министр Никол Пашинян: Спасибо.

Владимир Путин: Не в ущерб российским гражданам, российским потребителям. Объём производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны, потому что не все сразу хотят прививаться. По мере прививочной кампании всё больше и больше людей хотят сделать эту прививку, и как раз объём производства и количество желающих привиться у нас в целом совпадают. Даже есть небольшой перевес предложения, но одновременно и объёмы производства растут, так что мы обсудим этот вопрос.