Пашинян и Путин поговорили о приобретении вакцины «Спутник V»

Во время встречи премьер-министра Армении Николая Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 7 апреля в Москве был затронут вопрос о приобретении Арменией вакцины «Спутник V»: выражена готовность подробно обсудить вопрос и найти решения по поставке необходимого количества. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Пашинян отметил, что 8 апреля Армения получит первую партию российской вакцины - 15 тысяч доз.

«Это первая, можно сказать, символическая партия, но мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что она на деле доказала свою эффективность, и для нас очень важно, чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что понятно, что сейчас в России большой спрос, завтра мы получим 15 тысяч доз, но Армении нужно более миллиона доз.

Президент России сообщил, что производство вакцины в России набирает обороты. «Мы обсудим и решим эту проблему, не в ущерб российским потребителям, гражданам России. Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутреннего спроса, потому что не все сразу хотят прививаться, но все больше и больше людей хотят сделать эту прививку, как раз объем производства и количество желающих привиться у нас, в целом, совпадает. Мы обсудим эту проблему», - сказал Владимир Путин.