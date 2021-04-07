Польша в середине апреля предоставит Армении гуманитарное содействие для борьбы с COVID-19

Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял чрезвычайного и полномочного Посла Польши в Армении Павла Чеплака. Как сообщили Арменпресс в Аппарате вице-премьера, Григорян поблагодарил посла за содействие, оказываемое Польшей Армении в борьбе с COVID-19, проинформировал посла о ситуации в стране, сложившейся вследствие эпидемии и войны и о гуманитарных и социально-экономических проблемах.

Собеседники обсудили возможности развития экономических отношений между двумя странами. Посол отметил готовность правительства Польши к расширению экономического сотрудничества с Арменией.

Павел Чеплак сообщил вице-премьеру о новой партии гуманитарной помощи от Польши для борьбы с COVID-19, которая прибудет в Армению в середине апреля. Посол проинформировал и о содействии перемещенным лицам Арцаха, которое будет оказано через международную неправительственную организацию.

В ходе встречи собеседники обсудили также ряд и других вопросов, представляющих взаимный интерес.