Лавров рассказал о перспективах совместных учений России и Пакистана

Россия продолжит практику совместных учений с Пакистаном для укрепления антитеррористического потенциала республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Продолжим оказывать содействие в укреплении антитеррористического потенциала силовых ведомств Исламской Республики Пакистан (ИРП) посредством проведения совместных учений, включая "Дружбу" и "Аравийский муссон", - заявил Лавров в интервью пакистанской газете News International.

Как отметил Лавров, "между Москвой и Исламабадом сложились дружественные, конструктивные отношения".

По словам российского министра, прошедший год оказался рекордным для двустороннего товарооборота: "он вырос на 46% и составил 790 млн долларов",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Прилагаем необходимые усилия для начала строительства газопровода "Север-Юг" – флагманского проекта в энергетике. Рассчитываем, что в самое ближайшее время будут согласованы все остающиеся технические вопросы. Российские компании готовы участвовать в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы ИРП", - сказал министр.

Лавров накануне прибыл в Пакистан с визитом. В среду глава российского дипведомства проведет переговоры с пакистанским коллегой и с высшим политическим и военным руководством страны.