Премьер-министр Пашинян заявил о нормализации отношений с военными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его отношения с армянскими военными нормализовались, армия вместе с кабмином работает над укреплением безопасности страны.

"Ситуация с Генеральным штабом Вооруженных сил урегулирована, и армия вместе с правительством полноценно продолжит шаги по обеспечению безопасности и укреплению страны", - как сообщает Арменпресс, в интервью РИА Новости сказал глава правительства.