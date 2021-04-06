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Премьер-министр Пашинян заявил о нормализации отношений с военными

Премьер-министр Пашинян заявил о нормализации отношений с военными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его отношения с армянскими военными нормализовались, армия вместе с кабмином работает над укреплением безопасности страны.

"Ситуация с Генеральным штабом Вооруженных сил урегулирована, и армия вместе с правительством полноценно продолжит шаги по обеспечению безопасности и укреплению страны", -  как сообщает Арменпресс,  в интервью РИА Новости сказал глава правительства.


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