Желаю, чтобы Арцах вновь мог творить свое будущее в свободе и безопасности: депутат Сената Франции

Председатель фракции Республиканской партии Верхней палаты Парламента Франции Бруно Ретайо направил письмо председателю Национального собрания Республики Арцах Артуру Товмасяну.

Как сообщили «Арменпресс» в НС Арцаха, в письме говорится: “Я рад, что резолюция, принятая нашим Парламентом во время ужасных испытаний и трагедий, с которыми с безграничной храбростью столкнулся Ваш народ, была воспринята как знак надежды.

Желаю, чтобы эта надежда осуществилась как можно скорее, чтобы Арцах вновь мог творить свое будущее, будучи свободным и в безопасности.

С удовольствием и с чувством достоинства принимаю Ваше теплое приглашение приехать и открыть для себя Арцах и арцахцев, когда ситуация позволит это.

Господин Председатель, с подтверждениями моего полного содействия, пожалуйста, примите глубокие заверения в моем уважении.

Можете быть уверены в моем полном содействии и желании посетить защищаемый Вами Арцах”.