UCOM предлагает приобрести смартфон XIAOMI REDMI 9T на исключительных условиях

Компания Ucom предлагает не упускать важные моменты в жизни, ища повсюду источники электроэнергии. Только в центрах обслуживания абонентов Ucom можно будет приобрести смартфон Xiaomi Redmi 9T с мощным аккумулятором по лучшей цене: всего за 2700 драмов в месяц.

Покупатели будут получать в подарок 12 ГБ интернета и 150 минут во все местные сети в течение 3 месяцев подряд. По истечении трех месяцев указанные вложения будут активированы после ежемесячного пополнения счета на 1500 драмов.

«Вместе со смартфоном Xiaomi Redmi 9T абоненты также получат красивый номер телефона в подарок», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Добавим, что при покупке смартфона Xiaomi Redmi 9T с мощным аккумулятором в 6000 мА/ч наличными покупатели заплатят всего 97 200 драмов. А при оформлении кредита на 36 месяцев покупателям будет предоставлена льгота в размере 0% предоплаты, 0% годовой процентной ставки и 0% платы за обслуживание в течение первых 12 месяцев.