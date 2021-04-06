Премьер Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

"Да, я подтверждаю, премьер [Гарибашвили] заразился коронавирусом", - сказала сотрудница пресс-службы правительства.