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Премьер Грузии заразился коронавирусом

Премьер Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

"Да, я подтверждаю, премьер [Гарибашвили] заразился коронавирусом", - сказала сотрудница пресс-службы правительства.

 


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