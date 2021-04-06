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Арцрун Ованнисян демобилизован согласно собственному заявлению

Арцрун Ованнисян демобилизован согласно собственному заявлению

Арцрун Ованнисян, согласно собственному заявлению, демобилизован со службы в Министерстве обороны Республики Армения. Ованнисян занимал должность начальника Управления образования Главного управления кадровой и военно-образовательной политики.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

“Арцрун Ованнисян демобилизован согласно собственному заявлению”, - сказали в МО.

Ованнисян был назначен на эту должность в июле 2020 года. В марте-июле того же года он был деканом командно-штабного факультета имени маршала Ованеса Баграмяна Военного университета имени Вазгена Саргсяна. С 27 сентября по 9 ноября 2020 года во время армяно-азербайджанской войны он руководил Армянским объединенным информационным центром.


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