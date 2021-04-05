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Кочарян заявил, что будет участвовать в выборах парламента Армении во главе блока партий

Кочарян заявил, что будет участвовать в выборах парламента Армении во главе блока партий

Второй президент Армении Роберт Кочарян будет участвовать во внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 20 июня, во главе блока партий. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"10 лет я возглавлял страну, но являюсь беспартийным. Буду участвовать во главе блока партий, скорее всего, это будут две партии", - заявил он, однако не уточнил, какие именно партии создадут блок для участия во внеочередных выборах.


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