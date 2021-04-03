Католикос Арам I направил поздравительное послание Президенту Республики Армения

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I по случаю праздника Пасхи — Святого Воскресения Христова, направил поздравительное послание Президенту Республики Армения Армену Саркисяну.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

«Сегодня в жизни нашего народа, объятого различными тревогами, наша церковь, верная своей священной миссии, призвана обновлять нашу жизньдыханием Воскресения Христа, делая осознание библейских истин и ценностей своим главным назначением и целью.

Да изгонит воскресший Христос всякое зло и лиходейство с нашей родины, чтобы наш народ единым духом, обновленной верой и волей открыл новую яркую страницу в истории Армении», - говорится в послании.