Госдеп США признал вовлеченность Турции в войне в Нагорном Карабахе и преступления Азербайджана

Госдепартамент США в части Доклада по правам человека 2020 года, касающейся Азербайджана, констатировал содействие Турции в войне в Нагорном Карабахе и военные преступления, совершенные Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», в докладе, в частности, отмечено, что в начале войны, в первые дни октября распространялись видеоматериалы, на которых было заснято, как азербайджанские военные в Гадруте пытают и убивают двух армянских гражданских лиц.

В докладе Госдепартамента упоминается доклад “Amnesty International”, опубликованный 10 декабря, основанный на 22 видеоматериалах, где также зафиксированы случаи пыток и убийства армян азербайджанскими военнослужащими, которые организация квалифицировала как “военные преступления”. Было отмечено, что подобное бесчеловечное отношение проявлялось и к армянским военнопленным. Кроме того, было зафиксировано, что власти Азербайджана в Нагорном Карабахе использовали запрещенные виды боеприпасов, в частности, кластерные бомбы.

Также отмечено, что хотя азербайджанская сторона опровергает, однако правительство Армении сообщало, что Вооруженные силы Азербайджана использовали ракеты и бомбы, обстреливая Степанакерт и гражданские инфраструктуры, оставив Степанакерт, самый большой город Нагорного Карабаха без воды и электричества.

Госдеп констатировал, что Азербайджан сумел добиться успеха в войне благодаря помощи Турции.