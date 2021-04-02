Госдепартамент США в Докладе о правах человека констатирует, что в Армении нет политзаключенных

Госдепартамент США опубликовал Доклад о правах человека за 2020 год, в котором есть обширное обращение и к Армении. Как сообщает «Арменпресс», в части доклада об Армении, в частности, говорится о гражданских свободах, включая свободу слова, печати, интернета, академических знаний, мирных собраний, защиту беженцев, свободу участвовать в политических процессах, а также ряд других прав и свобод.

В сообщении отмечается, что борьба с коррупцией остается приоритетом для правительства Армении. С этой целью власти приняли законодательство, направленное на устранение коррупционных рисков.

В Госдепартаменте США отметили, что за этот период правительство Армении предприняло шаги для выявления возможных случаев злоупотреблений со стороны бывших и действующих должностных лиц и наказания виновных.

Также отмечено, что, хотя действующее законодательство предполагает независимость судебной власти, на самом деле система не демонстрирует беспристрастность и объективность. Отмечается, что доверие общества к судьям падает, а коррупция среди судей остается серьезной проблемой.

В сообщении говорится, что достоверной информации о существовании политзаключенных в Армении нет.

Касаясь свободы СМИ, Госдепартамент отметил отсутствие объективной информации за последний год. В частности, было отмечено, что отдельные лица или группы, связанные с бывшим правительством, контролируют большую часть вещательных СМИ, что продвигает интересы их владельцев. В сообщении отмечается обеспокоенность наблюдателей СМИ тем, что Общественное телевидение Армении, руководство которого сменилось, продолжает вести репортажи с точки зрения властей. Однако авторы отчета отмечают, что Общественное телевидение значительно более сбалансировано, открыто для доступных голосов оппозиции, чем до революции 2018 года.

В отчете говорится, что пользователи социальных сетей имели возможность свободно выражать свое мнение о действиях правительства или предыдущего правительства. При этом было подчеркнуто, что количество случаев манипулирования поддельными страницами социальных сетей за год резко увеличилось.

Госдепартамент отметил, что правительство уважает свободу собраний.