Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы разблокирования экономических и транспортных связей в регионе

1 апреля 2021 года в Москве «на полях» заседания Совета министров иностранных дел СНГ состоялась встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, стороны обсудили ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено актуальным вопросам гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, разблокированию экономических и транспортных связей в регионе.

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-армянского сотрудничества, включая контакты на высшем и высоком уровнях, подготовку к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Рассмотрены отдельные темы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.