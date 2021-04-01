КНР безвозмездно передаст правительству Армении 100 млн юаней

Правительство одобрило предложение о подписании соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве.

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию, в рамках соглашения правительству Армении безвозмездно будет передано 100 млн китайских юаней.

Средства будут направлены на строительство нового павильона Общественного телевидения Армении и реализацию других согласованных совместных программ.