КНР безвозмездно передаст правительству Армении 100 млн юаней
14:37, 1 Апрель, 2021
Правительство одобрило предложение о подписании соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве.
Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию, в рамках соглашения правительству Армении безвозмездно будет передано 100 млн китайских юаней.
Средства будут направлены на строительство нового павильона Общественного телевидения Армении и реализацию других согласованных совместных программ.
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