В повестке дня - восстановление территориальной целостности Арцаха политическим путем: Араик Арутюнян

31 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян с рабочим визитом побывал в Мартунинском районе, провел встречи в городе Мартуни и в общинах Бердашен, Ашан, Нор Шен, АЦ, Авдур и Мюришен. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства в своей речи коснулся вопросов преодоления проблем безопасности и развития экономики и социальных проблем. Говоря о периодически спекулируемом в прессе вопросом села Кармир Шука, президент Республики еще раз подчеркнул, что подобные разговоры не имеют никаких оснований и, наоборот, в повестке дня властей Республики Арцах - восстановление территориальной целостности Арцаха политическим путем, как минимум, в границах бывшей НКАО.

В ходе встреч президент ответил на все вопросы, волнующие население.