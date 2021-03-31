К 100-летию Анри Верноя в Армении пройдет Международная научная конференция

В рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею известного французского кинорежиссера армянского происхождения Анри Верноя, в Армении состоится Международная научная конференция, посвященная его кинонаследству. Как передает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции 100-дневного пребывания на посту сказал министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян

“На конференции будут обсуждены шаги, направленные на внедрение в сферу кино новых технологий, будет обсуждено сотрудничество, направленное на сохранение и популяризацию армянского кинонаследия”, - отметил Думанян.

В 2021 году в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж) состоится мероприятие, посвященное 100-летию известного французского кинорежиссера армянского происхождения Анри Верноя, внесенного в календарь ЮНЕСКО “Знаменитые люди и важные события 2020-2021 годов”.