“Китайская модель” сокращения бедности может искоренить ее

Посольство Китайской Народной Республики в Армении при содействии государственного информационного агентства АРМЕНПРЕСС организовало онлайн выставку “Достижения Китая в борьбе с бедностью”.

Цель выставки – представить “китайскую модель” искоренения бедности. В беседе с корреспондентом АРМЕНПРЕСС Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Армения Фань Юн рассказал о “китайской модели” сокращения бедности, международном сотрудничестве вокруг этой проблемы и о других вопросах.

– Г-н посол, спасибо Вам за интервью. На днях посольство в сотрудничестве с “Арменпресс” запустили онлайн выставку “Достижения Китая в борьбе с бедностью”. Хотелось попросить господина посла представить нашей аудитории эту выставку. По какому случаю она проводится?

– Спасибо за возможность познакомиться с читателями “АРМЕНПРЕСС”.

Как вы знаете, недавно Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью. За прошедшие восемь лет 98,99 млн малоимущих сельских жителей Китая избавились от нищеты, при этом 832 уезда и 128 тыс. деревень были исключены из списка бедных.

Более того, 28 национальных меньшинств Китая с относительно небольшой численностью населения были выведены из нищеты. Это действительно первый раз в истории, когда Китаю удалось ликвидировать крайнюю нищету. Будучи самой крупной развивающейся страной, в том числе и по количеству населения, Китай добился удивительного исторического успеха в сокращении нищеты. И это было сделано благодаря непрерывным, неустанным усилиям и самоотверженности в течение нескольких десятилетий.

За период с конца 2012 года в Китае свыше 10 миллионов малоимущих сельских жителей страны ежегодно были выведены из бедности, построено или реконструировано 1,1 млн км сельских дорог с твердым покрытием, осуществлено обеспечение сельских районов стабильным электроснабжением. Также был расширен доступ к оптоволоконному интернету и беспроводной сети 4G, благодаря чему на данный момент свыше 98% бывших бедных деревень охвачены сигналом сети 4G. За тот же период отремонтировано ветхое жилье около 25,68 млн малообеспеченных жителей, 7,9 млн бедных домохозяйств и более 9,6 млн человек были переселены из бедных районов.

– Г-н Посол, это просто удивительно и колоссально. А что стало секретом успеха или что заложено в основу столь эффективного подхода к борьбе с бедностью в Китае?

– Я бы не использовал слово “секрет”. Достижения Китая в борьбе с бедностью – это кровью и потом добытая победа, и она стала возможной благодаря неустанным усилиям всего китайского народа.

Ключ к успеху в борьбе с бедностью заключается в руководстве со стороны КПК и концепции развития государства, а также в ориентированном на человека подходе, политических преимуществах социалистического строя и проводимой Китаем стратегии по оказанию адресной помощи.

Руководство со стороны КПК предоставило солидную политическую и организационную гарантию для ликвидации нищеты. Китай придерживается концепции развития, в которой народ занимает центральное место, и государство неуклонно идет по пути достижения цели всеобщей зажиточности населения. Ликвидация бедности, улучшение благосостояния населения и достижение всеобщей зажиточности народа являются сущностным требованием социализма. Китай использует политические преимущества своего социалистического строя, которые проявляются в его способности концентрировать все усилия для осуществления больших дел, благодаря чему сложилась общая воля и совместные усилия для ликвидации нищеты. Вся страна была мобилизована для объединения сил в борьбе с бедностью. В бедные деревни были направлены 255 тыс. бригад, а также более 3 млн кадров в качестве специальных уполномоченных по ликвидации нищеты. Страна выделила целевые средства объемом почти 1,6 трлн юаней (около 246 млрд долл. США) на борьбу с бедностью за прошедшие 8 лет.

– Китаю удалось сформировать модель преодоления бедности, которая включает в себя развитие экономики, повышение благосостояния народа. Готов ли Китай поделиться своим опытом, внести свой вклад в глобальные развития в аспекте борьбы с бедностью?

– КНР создал “китайскую модель” сокращения масштабов нищеты и внес значительный вклад в борьбу с бедностью во всем мире. За 40 с лишним лет политики реформ и открытости, в соответствии с действующими в Китае критериями, 770 млн малоимущих сельских жителей были выведены из бедности, что составило более 70% от общего числа избавившихся от нищеты людей в мире, в соответствии с международной шкалой бедности, определенной Всемирным банком. Китай на 10 лет раньше намеченного срока выполнил цель по сокращению бедности, обозначенную в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

КНР активно участвует в международном сотрудничестве по сокращению бедности по многосторонним и двусторонним каналам. Китайская инициатива “Один пояс – один путь”, если удастся осуществить ее в полной мере, может вывести 32 млн человек из состояния умеренной бедности, и 7.6 млн человек из крайней нищеты.

– Г-н посол, какими Вы видите перспективы сотрудничества с Арменией в этом контексте?

– Будучи ответственной державой, Китай не только продвигает меры по ликвидации бедности в своей стране, но также активно помогает другим странам выходить из нищеты посредством обменов специалистами, совместных исследований, а также технологической помощи. В Азии Китай и страны АСЕАН совместно запустили программу сокращения бедности в сельских районах. В Африке Китай помог африканским странам построить инфраструктуру водного хозяйства, создал демонстрационные зоны для сельскохозяйственного сотрудничества и реализовал проекты сотрудничества в области китайско-африканских технологий производства грибов. Китай также реализовал проекты технического сотрудничества в области инфраструктуры, сельского хозяйства и здравоохранения в Южно-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке.

“Китайская модель” сокращения масштабов нищеты может пролить свет на весь мир по искоренению бедности. Именно поэтому мы предлагаем эту выставку. Мы хотим поделиться с нашими армянским друзьям нашими практиками и опытом. Благодаря поддержке “Арменпресс”, мы провели онлайн выставку о достижениях в борьбе с бедностью в Китае. Мы надеемся совместно работать с вами, чтобы построить наше общее лучшее будущее.

Анна Гзирян