В ЕАЭС разрабатывают новый проект, касающийся трудовых мигрантов: Тигран Саркисян

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития работает над новыми цифровыми проектами. В частности, идет работа над цифровым проектом, ориентированным на трудовых мигрантов в ЕАЭС. Об этом в интервью “Республике Армения” сообщил заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян.

“В настоящее время параллельно с нашими партнерами из правительства России мы работаем над вторым проектом под названием “Работа в ЕАЭС”. Смысл проекта в облегчении жизни трудовых мигрантов и удаленное предоставление им цифровых решений. С одной стороны, это позволит гражданам, работающим на других территориях ЕАЭС, пользоваться всеми необходимыми государственными услугами, предоставляемыми в случае трудоустройства, с другой - позволит соответствующим государственным органам надлежащим образом регистрировать этих граждан. В то же время, это может способствовать и созданию надежной системы противодействия противоправным действиям и операциям, которая, к сожалению, существует на территории союза”, - как сообщает Арменпресс, сказал Тигран Саркисян.

Этот проект будет реализован посредством цифровой платформы в виде приложения. Кроме того, трудовым мигрантам будет предоставлен целый комплекс услуг. По словам Тиграна Саркисяна, это очень актуально для Армении, учитывая то большое количество трудовых мигрантов ежегодно пересекающих границу в поисках работы в России, которые получают зарплату, регистрируются, живут там и т. д. С помощью приложения “Работа в ЕАЭС” они смогут всеми этими процессами управлять из Армении.

“Например, найти подходящую работу, согласовать вопрос о заработной плате, получить для этого все необходимые документы, подписать договор в электронном виде и т. д. Что касается взаимодействия профильных органов стран союза, поскольку ЕАБР - международная организация, акционерами которой являются государства-члены ЕАЭС и Таджикистан, мы работаем напрямую со всеми акционерами, которые принимают решения на уровне наших Правлений банков. Все наши программы, проекты, вся наша деятельность прозрачны для наших акционеров. У Фонда цифровых инициатив есть план работы на этот год, в котором излагаются все действия, которые нам необходимо предпринять. Естественно, что все наши акционеры (а это госструктуры) знают о нашей деятельности. А мы, в свою очередь, стараемся быть максимально прозрачными”, - сказал Тигран Саркисян.

Он сообщил, что готовятся цифровые паспорта для всех стран-участниц ЕАБР, в том числе и цифровые паспорта для Армении. Цель этого документа - описание текущей ситуации в странах-членах ЕАЭС, насколько они продвинулись в цифровизации того или иного бизнес-процесса, какие инфраструктуры были созданы, как осуществляется цифровая трансформация в странах и т. д. Разработка таких паспортов позволит путем обсуждений выявить преимущества того или иного проблемного участка в этих странах. “Наша работа больше должна быть сосредоточена на оказании содействия странам союза в преодолении проблем, стоящих перед ними”, - добавил он.