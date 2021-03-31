В Арцахе подтверждено 7 новых случаев COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 31 марта установлено 7 новых случаев COVID-19. Инфицированные лица из ранее выявленных очагов.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 77 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 22 088. Подтверждено 2 486 случаев COVID-19.

В 2021 г. в Арцахе проведено 4 560 тестов на COVID-19, из которых 602 оказались с положительным результатом.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 20 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.