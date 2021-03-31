Невозможно заниматься цифровой трансформацией ЕАЭС в отрыве от науки – Тигран Саркисян

Путешествую без COVID-19

В интервью «РА» заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян рассказал о деятельности Фонда цифровых инициатив ЕАБР и новых проектах, над которыми ведется сегодня работа.

Г-н Саркисян, хотелось бы начать наш разговор с деятельности Фонда цифровых инициатив ЕАБР, работу которого курируете Вы. Несмотря на то, что Фонд, по сути, является молодой организацией, созданной в середине лета прошлого года, у него есть уже конкретные разработки, способные заметно облегчить жить гражданам ЕАЭС. Особенно тем из них, которые в условиях закрытых границ из-за пандемии коронавируса, не могли уехать в ту или иную страну евразийского пространства. Речь идет о проекте «Путешествую без COVID-19», экспериментальный запуск которого был осуществлен в конце прошлого года. Помнится, на цифровом форуме в Алматы председатель правительства России М.Мишустин поблагодарил Вас именно за это приложение. А как бы Вы сами оценили эффективность этого проекта?

Действительно, проект, который мы реализовали, получил позитивную реакцию, и не только правительства России, но и правительств других стран, присоединившихся к приложению «Путешествую без COVID-19». Изначально смысл этого проекта сводился к тому, чтобы облегчить жизнь гражданам в условиях, когда многие страны прибегли к локдауну, чтобы управлять рисками, связанными с распространением коронавируса. Понятно, что национальные правительства, озабоченные прежде всего состоянием здоровья своих граждан, ввели ограничения на перемещение людей с тем, чтобы максимально минимизировать риски распространения вируса.

И мы начали думать, а какие современные технологии можно применять, чтобы, с одной стороны, открывать границы, а с другой – управлять рисками. Сделать это быстро и эффективно можно было бы с помощью цифровых технологий, с использованием которых наш Фонд и разработал приложение «Путешествую без COVID-19», что позволило решить сразу несколько задач.

Прежде всего, соответствующие органы должны были быть уверены, что человек, который пересекает границу, не является носителем вируса. Это значит, что лаборатории, которые сертифицированы надзирательными органами соответствующих стран, должны проводить специальные процедуры – тесты для выявления наличия вируса или его отсутствия. Результаты этих тестов начали выдавать в бумажном виде, что приводило к определенным сложностям: кем выданы бумажные справки относительно результатов теста, можно ли доверять эти справкам, не поддельные ли они и пр.

Поэтому возник вопрос выстраивания национальных сегментов, где нацправительства сами управляют этим процессом. Речь, во-первых, об аккредитации лабораторий. Во-вторых, о том, какие они должны выдавать справки. И наконец, – учет и хранение персональных данных в национальном сегменте. В итоге, мы выстроили эту первую важную систему, охватывающую национальные сегменты лабораторий, аккумуляцию данных в этих сегментах с возможностью контролирующих органов получать требуемую информацию.

Второй важный сегмент – это само приложение у потребителя, то есть у человека, который скачивает его на свой мобильный телефон и все персональные данные хранятся у него. То, что персональные данные не являются объектом трансграничных перемещений, а хранятся в национальном сегменте и не передаются другой стороне, было очень важным, принципиальным политическим вопросом, который мы решили благодаря нашей системе приложения.

Еще одна особенность проекта в том, что надзирающие органы имеют возможность в онлайн режиме проверять достоверность справок граждан, пересекающих границу. К примеру, надзирающие органы РФ в онлайн режиме связываются с национальным сегментом Армении и в онлайн режиме получают подтверждение достоверности зеленых QR-кодов, что является доказательством того, что гражданин, пересекающий границу, сдал тест и у него не выявлен вирус.

Сегодня мы можем констатировать, что благодаря этой технологии нам удалось открыть границы между Арменией и Россией, в результате чего уже более 60 тыс. граждан Армении воспользовались этой услугой и смогли вылететь из Еревана в Москву и обратно.

Ведутся ли сегодня работы для дальнейшего масштабирования проекта «Путешествую без COVID-19»?

Да, мы работаем над этим. В частности, вместе с нашими казахстанскими коллегами создаем сейчас национальный сегмент для Казахстана с тем, чтобы они тоже подключились к нашему приложению. Мы им предоставили все необходимые материалы, концепции. Думаю, что в течение месяца мы с Казахстаном сможем прийти к согласию.

Также работаем с Таджикистаном. Хотим запустить проект и в Узбекистане, чтобы вообще на всем евразийском пространстве создать комфортные условия для граждан в плане их свободного пересечения границ. Одновременно сотрудничаем также и с международными организациями, которые хотят применять подобные технологии и уже применяют. Ведем технический диалог с нашими коллегами из Евросоюза и др. международных организаций.

Работа в ЕАЭС

Говоря о цифровых решениях, предполагающих сотрудничество между странами ЕАЭС (таких как проект «Путешествую без COVID-19»), Вы ранее отмечали, что их может быть очень много, но в этом плане есть необходимость в координации работ соответствующих органов. Над какими цифровыми проектами работает сейчас Фонд? И насколько эффективно, на Ваш взгляд, осуществляется взаимодействие с соответствующими органами страна Союза для их эффективной реализации?

Сейчас мы параллельно работаем с нашими коллегами из российского правительства над вторым таким же проектом, который называется «Работа в ЕАЭС». Его смысл заключается в том, чтобы облегчить жизнь трудовым мигрантам и предоставлять им цифровые услуги дистанционно. Это позволит, с одной стороны, гражданам, которые работают на территории другой страны ЕАЭС, пользоваться всеми необходимыми госуслугами, предоставляемыми при устройстве на работу, а с другой – соответствующим госорганам вести надлежащим образом учет и регистрацию этих граждан. Одновременно это будет способствовать созданию надежной системы противодействия незаконным операциям и незаконным действиям, которые, к сожалению, имеют место на территории Союза.

Этот проект, также как и «Путешествую без COVID-19», будет осуществляться через цифровую платформу и работать в виде приложения. Причем, с целым набором услуг, который будет предоставляться трудовым мигрантам. Для Армении это особо актуально, учитывая то, что большое количество трудовых мигрантов ежегодно пересекает границы, находит работу на территории России, получает зарплату, регистрируется здесь, живет, обустраивает своих детей и т.д.

С помощью же приложения «Работа в ЕАЭС» они смогут управлять всем этим процессом из Армении. К примеру, найти соответствующую работу, договориться о зарплате, получить все необходимые для этого документы, подписать в электронном виде контракт и т.д.

Что касается взаимодействия с соответствующими органами стран Союза, то поскольку ЕАБР является международной организацией, акционерами которой выступают все страны ЕАЭС плюс Таджикистан, у нас, безусловно, ведется прямая работа со всеми акционерами, которые принимают решения на уровне Совета нашего банка. И все наши программы, проекты, вся наша деятельность транспарентна для наших акционеров. У Фонда цифровых инициатив есть план работы на этот год, где описаны все те мероприятия, которые нам предстоит реализовывать. Естественно, все наши акционеры (а это госструктуры), в курсе всех наших работ.

Ну, и мы в свою очередь пытаемся быть максимально транспарентными. Сейчас готовим цифровые паспорта всех стран-участников ЕАБР, в том числе и цифровой паспорт для Армении. Смысл этого документа заключается в том, что мы описываем текущее состояние дел в странах ЕАЭС, насколько они продвинуты в оцифровке тех или иных бизнес процессов, какие инфраструктуры созданы, как осуществляется управление цифровой трансформацией в странах и т.д. Разработка этих паспортов позволит путем обсуждений выявить те проблемные места и те плюсы, которые есть в странах. С тем, чтобы наша работа была бы более целенаправленной с точки зрения оказания содействия странам Союза в контексте преодоления проблем, с которыми они сталкиваются.

Сеть для взаимодействия с цифровым сообществом

В сентябре прошлого года Фонд цифровых инициатив объявил конкурс цифровых проектов от ИТ-компаний из стран-участников ЕАБР, в рамках которого было получено 163 заявки, 16 из которых отобрано в финал. Планируется ли проведение подобного конкурса и далее?

Этот конкурс мы объявили прежде всего потому, что перед нами стояла задача создать центр компетенций на всем евразийском пространстве. Нам нужно было узнать, какие есть активно действующие субъекты на этом пространстве, какие у них идеи, над каким проектом сегодня работают, в чем нуждаются и какое содействие с нашей стороны им может быть оказано. Одним словом, требовалась такая вот сеть для взаимодействия с цифровым сообществом. И в этом плане конкурс стал одним из действенных инструментов для того, чтобы выявить, каким потенциалом обладает ЕАЭС с этой точки зрения.

В будущем мы, конечно, будем практиковать проведение этих конкурсов. Не знаю, когда запустим второй, потому что еще надо с первым разобраться в том смысле, чтобы выстроить правильный формат работы с победителями. Ведь участники конкурса хотят потом получать те или иные преференции. Однако учитывая то, что наш Фонд является молодой организацией и только-только формируется в качестве института, предстоит еще институционализировать наши кредитные возможности, возможности предоставления грантов, вхождения в капитал компаний. То есть должны быть приняты соответствующие нормативные документы, описаны критерии отбора компаний, механизм обеспечения транспарентности и пр.

При проведении первого конкурса мы как раз апробировали разработанные нами методики. У нас уже есть хороший опыт, учитывая то, что в рамках конкурса, как вы сказали, было получено 163 заявки от компаний. Нужно теперь довести все эти механизмы до уровня принятия нормативных документов, чтобы они работали не в режиме пилота, как в случае с первым конкурсом, а в режиме принятых документов. Думаю, в течение года они будут разработаны и реализованы, что позволит нам проводить последующие конкурсы более целенаправленно и предметно.

Без научной деятельности не обойтись

Г-н Саркисян, Вы – человек, сфера интересов и компетенций которого выходит далеко за рамки его профессиональной деятельности. Вы по-прежнему при своем плотном графике находите время и для других занятий, например, для академической деятельности?

Вы знаете, современный мир стал таким, что в любой сфере деятельности без науки, без научных исследований, без образования не обойтись. Потому что одним из важных характеристик нашего времени является быстрое устаревание знаний. Казалось, мы вчера что-то выучили, получили какие-то теоретические и практические знания, но вот буквально через полгода появляются новые технологии и эти знания уже устарели и никому не нужны. Потому что есть более прогрессивные, более производительные инструменты и техники решений.

Это означает, что современный процесс управления не может быть оторван от науки. И то, что я возглавил кафедру евразийской экономической интеграции в Российской академии народного хозяйства – это просто объективная необходимость. Невозможно заниматься цифровой трансформацией ЕАЭС в отрыве от науки. В этом смысле наука, преподавательская деятельность – это наиважнейшие направления, которые позволяют человеку прежде всего разобраться в себе самом, в своем понимании процессов, которые происходят для того, чтобы у себя в голове все четко разложить по полкам. А без научной работы это невозможно.