Армен Саркисян принял посла Японии в Армении Джуна Ямаду

Президент Республики Армения Армен Саркисян в связи с завершением дипломатической миссии в нашей стране принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Республике Армения Джуна Ямаду. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Саркисян выразил послу благодарность за его усилия и личный вклад в развитие армяно-японских отношений. Президент отметил важность дальнейшего углубления межгосударственных связей между двумя странами.

Посол Джун Ямада ответил, что он уезжает из Армении с теплыми впечатлениями и останется хорошим другом Армении.