Грузия обсуждает возможность открытия сухопутной границы

Правительство Грузии обсуждает возможность открытия сухопутной границы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на apsny.ge, об этом заявила сегодня в беседе с журналистами министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

«Главное, что может подстраховать дальнейшее колебание курса лари, это быстрое восстановление экономики. Вы знаете, что мы уже практически сняли основные ограничения для восстановления туризма. Проходит вакцинация, которая станет барьером для превенции третьей волны. Туризм принесет в страну дополнительную валюту. Сейчас мы уже обсуждаем, на каких условиях сможем открыть сухопутные границы, и это станет хорошим увеличением нашего финансового рынка», — заявила Турнава.

С 1 февраля 2021 года Грузия сняла все ограничения на регулярное авиасообщение. Иностранцы могут попасть в Грузию на самолете, если предъявят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Между тем сухопутные границы Грузии практически остаются закрытыми – через них пропускают либо граждан Грузии, либо иностранцев, если они предъявят документ о полном курсе вакцинации.