Специалист прогнозирует на следующей неделе 7000 новых случаев заболевания COVID- 19

В Армении зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 90%, и в этой связи в ближайшую неделю прогнозируется более 7000 новых случаев. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала журналистам заместитель директора Национального центра контроля и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Гаяне Саакян.

«В настоящее время в Армении эпидемическая ситуация серьезная. Наша больничная система достаточно загружена, койко-местный фонд практически исчерпан. Заболеваемость увеличилась примерно на 90%. В настоящее время показатель распространения вируса составляет 1,2, что означает, что на следующей неделе мы ожидаем более 7000 новых случаев», - сказала Саакян, добавив, что после этого койко-фонд будет полностью исчерпан.