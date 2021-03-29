Компания “Service Titan”, основанная армянами, после инвестиций в 500 млн $ оценивается в 8,3 млрд $

26 марта компания “Service Titan”, основанная армянами, объявила о привлечении 500 миллионов $ в новый инвестиционный этап “Series F”. Этот инвестиционный этап возглавляют “Tiger Global Management” и “Sequoia Capital Global Equities-H.I.G.” при участии “Growth Partners”.

“Service Titan” предоставляет программные решения компаниям, осуществляющим бытовые услуги.

При любых бытовых проблемах, например, в связи с водоснабжением или водоотводом, обслуживанием и ремонтом электрических, обслуживанием гаражных дверей и кондиционеров, в США люди обращаются к специальным компаниям, которые для решения проблем отправляют соответствующих специалистов.

“Service Titan” подобным компаниям для предоставления качественные услуг своим клиентам и легкого управления своим бизнесом предлагает новую программу.

Компания имеет более 7 500 клиентов, годовой доход которых составляет около 20 миллиардов $.

“Service Titan” была основана в 2013 году Ваге Кузояном и Ара Махдесяном. Офис в Армении открылся в 2018 году. Тогда компания оценивалась в 1,65 миллиарда $, а сейчас, после нового инвестирования, она оценивается в 8,3 $.

Компания на данный момент имеет более чем 1 200 сотрудников. Как передает «Арменпресс»,

в Армении число сотрудников достигает 150. Офис в Армении постоянно расширяется, открываются новые отделы по новым специальностям.

Полученные инвестиции будут направлены на обеспечение непрерывного роста компании, улучшение продукта и привлечение в команду лучших специалистов. Частью успеха компании продолжит оставаться армянский офис, который очень активно расширяется и создает в Армении новую трудовую культуру.