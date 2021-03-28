COVID-19: в Армении подтверждено 777 новых случаев, 603 человека выздоровели, 14 - умерли

По состоянию на 11:00 часов 28 марта, в Армении всего подтверждено 190 317 случаев заболевания коронавирусом, 171 506 человек вылечены, 3464 скончались.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, в настоящее время 14 466 пациентов получают лечение от коронавируса. Всего было проведено 838 839 тестов.

27 марта было проведено 4927 тестов, по результатам которых подтверждено 777 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано также 603 случая выздоровления и 14 случаев смерти.