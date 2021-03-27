Журналисты назвали чемпиона по шахматам среди СМИ Армении. Представитель Арменпресс - третий

27 марта представители армянских СМИ соревновались в шахматном турнире. Вадим Мкртчян из газеты «Голос Армении» в пятый раз побеждает на соревнованиях, проводимых уже шестой раз.

Турнир проходил в Ереванском Доме шахмат имени Тиграна Петросяна под эгидой мэрии Еревана, при поддержке Ереванской шахматной федерации и компании Sil Maaza. Организатор турнира — Ассоциация иностранных корреспондентов.

Второе место занял Ара Налбандян из агентства «Спутник Армения», а третье место - Арарат Петросян из агентства АРМЕНПРЕСС.

Кубки, медали и денежные призы победителям 1-3-го места вручили чемпион Армении по быстрым шахматам 2021 года гроссмейстер Грайр Симонян, вице-президент Ереванской шахматной федерации Норайр Калантарян и президент Ассоциации иностранных корреспондентов Тигран Оганесян.

Турнир проходил в формате быстрых шахмат и представлял собой динамичный поединок, состоящий из 7 туров, по 7 минут на каждую партию и дополнительные 5 секунд на каждый ход. В турнире приняли участие 18 представителей СМИ.

«Проведение шахматного турнира между СМИ, ставшее уже традиционным, способствует росту популярности, массовости шахмат в стране. Спасибо мэрии Еревана за поддержку этого конкурса», - сказал Тигран Оганесян, президент Ассоциации иностранных корреспондентов.

Победителем последнего турнира - в 2019 году, стал главный редактор и учредитель газеты «Футбол Плюс», известный футбольный обозреватель Сурен Багдасарян, а в остальных четырех соревнованиях - в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, а также победителем этого турнира стал Вадим Мкртчян.