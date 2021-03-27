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COVID-19: в Армении подтверждено 1094 новых случая, 743 человека выздоровели

COVID-19: в Армении подтверждено 1094 новых случая, 743 человека выздоровели

По состоянию на 11:00 часов  27 марта, в Армении подтверждено 1094 новых случая коронавируса, 743 гражданина выздоровели, 16 - умерли. 

За сутки было проведено 5753 теста. Таким образом, общее количество тестов достигло 833912. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. 

Подтверждено 189 540 случаев заболевания коронавирусом, из которых 170 903 случаев выздоровления  и 3450 случаев смерти. 14306 пациентов в настоящее время проходят курс лечения от коронавирусной болезни

Накануне зарегистрировано 5 случаев смерти, когда у пациентов  была коронавирусная инфекция, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 881.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19  карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.


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