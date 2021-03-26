Встретились экс-президенты Армении и Арцаха

25 марта состоялась встреча экс-президентов Армении и Арцаха Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян.

Мусинян сообщил, что в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации в Арцахе в послевоенный период и возможных дальнейших развитий.

Встреча в том же формате состоялась и в ходе войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха в 2020 году. О той встрече 21 октября также сообщил пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян.