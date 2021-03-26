Прокуратура направила сообщение Оника Гаспаряна в ССС

Прокуратура сообщение бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна направила в Специальную следственную службу. Об этом «Арменпресс» сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

25 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, в котором высший офицерский состав требовал отставки премьер-министра и правительства. Премьер назвал это попыткой военного переворота. В тот же день он обратился к президенту с ходатайством освободить Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба. Президент Армен Саркисян не подписал предложение премьер-министра об освобождении Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, подал ходатайство в Конституционный суд по статье “Военная служба и статус военнослужащих” с просьбой определить вопрос о соответствии с Конституцией.

В тот же день Никол Пашинян представил президенту Армении предложение о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба ВС Армении. Президент не подписал представленный премьер-министром проект о назначении Артака Давтяна на должность начальника Генштаба ВС и не обратился в Конституционный суд. Президент 11 марта представил возражения по проекту назначения, однако эти возражения не были приняты премьер-министром, и с обоснованиями были отправлены обратно президенту. Через несколько дней Артак Давтян силой права вступил на должность начальника Генштаба.

Оник Гаспарян обратился в Административный суд, который 17 марта удовлетворил ходатайство стороны защиты о применении меры по обеспечению иска. Однако аппарат премьер-министра распространил пояснение, что Оник Гаспарян силой права освобожден от должности начальника Генштаба Вооруженных сил Армении. После чего адвокат Оника Гаспаряна Артур Ованнисян 22 марта объявил о представлении в прокуратуру сообщения о преступлении.