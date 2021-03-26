В странах СНГ задержали более 280 человек за террористические преступления с 2016 года

Более 280 человек задержаны с 2016 года за террористические преступления в странах СНГ. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

"Сформированная практика информационной поддержки АТЦ разыскных мероприятий, проводимых в рамках операций "Трал-Антитеррор", "Розыск", "Барьер", "Идентификация", способствовала задержанию компетентными органами стран СНГ более 280 человек, разыскиваемых за преступления террористической направленности, за период с 2016 по 2020 год", - сказал Новиков.

Около 6 тыс. боевиков разыскивают в странах СНГ за участие в боевых действиях в составе террористических организаций.

"В течение прошедшего года, когда мы работали в условиях существенных ограничений, именно по линии межгосрозыска поступило наибольшее количество запросов в банк данных АТЦ. По состоянию на сегодняшний день данный массив насчитывает более 10 тыс. разыскиваемых за преступления террористической направленности, 6 тыс. из них - лица, принимающие (принимавшие) участие в боевых действиях на территориях государств, не входящих в СНГ, в составе террористических, экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований", - сказал глава АТЦ.

Количество террористических преступлений в странах СНГ выросло в прошлом году более чем на 7% и составило почти 3 тыс.

По словам Новикова, данная статистика консолидируется в Главном информационно-аналитическом центре МВД России. "Опираясь на нее, могу привести следующие цифры: в 2020 году в странах СНГ было зарегистрировано 2 944 преступления террористического характера (в 2019 году - 2 744)", - сказал Новиков, отметив, что в эту статистику входит вовлечение в террористические организации, их финансирование, пропаганда идей терроризма.