На средства правительства РА и Фонда «Айастан» в Арцахе будут реализованы проекты на 110 млрд драмов

26 марта в Ереване под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Республики Арцах Араика Арутюняна прошло совместное заседание Совета безопасности Азербайджанской Республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Приветствуя участников заседания, президент Арутюнян отметил, что принятое 25 марта решение о выделении 110 млрд драмов на реконструкцию жилого фонда и инфраструктур в Арцахе будет иметь ключевое значение в решении и в дальнейшем развитии гуманитарных проблем Арцаха.

«Предварительные планирование строительства около 4 000 домов и некоторые работы уже выполнены, мы разрабатываем планы по строительству в ближайшие месяцы еще 2 000 домов. В этих проектах мы всегда учитываем текущие реалии, планируем отведение под дома земель, обеспечиваем дальнейшее трудоустройство жителей, обсуждаем современные модели кооперации», - сказал президент, выразив уверенность, что все вопросы повестки дня будут реализованы благодаря усилиям всего армянства.

В своем выступлении премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что предоставленная Арцаху программа на 110 млрд драмов будет реализована благодаря Всеармянскому фонду «Айастан».

“На данный момент на счетах фонда есть около 58 миллиардов драмов, полученных в результате недавнего сбора средств, правительство Армении предоставит еще 52 миллиарда драмов. Мы приняли еще несколько решений, по которым, по сути, мы не только должны реализовывать положения дорожной карты по восстановлению нормальной жизни Арцаха, опубликованной мной 18 ноября 2020 года. Мы должны осуществлять программы развития в Арцахе, чтобы иметь достаточные темпы социально-экономического развития”, - сказал Пашинян и добавил, что Советы безопасности сегодня обсудят вопросы, касающиеся совместных стратегических подходов к вопросам создания среды безопасности.