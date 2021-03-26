Ваан Керобян считает экономический рост на 10% и более реалистичным

Министр экономики Армении Ваан Керобян прокомментировал свое заявление о двузначном экономическом росте в Армении.

Как передает «Арменпресс», перед началом 2-й ежегодной конференции организаций-доноров Тавуша Ваан Керобян отметил, что есть множество проектов, которые уже реализуются – это инвестиции в сельское хозяйство, есть инвестиции и в промышленность.

“Результаты за январь-февраль 2021 года лучше, чем результаты 2020 года. Если нам удастся сохранить тот же темп роста, то к концу года мы сможем иметь более 10% экономического роста по сравнению с 2020 годом”, - сказал Керобян.