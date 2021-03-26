Наши соперники: Германия и Румыния в первом туре одержали победу

В квалификационном раунде группы J мундиаля 2022 состоялись матчи первого тура.

Как передает «Арменпресс», сборная Германии на своем поле одержала победу над Исландией со счетом 3:0. В составе немецкой «машины» отличились Горецка, Хаверц и Гюдоган.

В другом матче Румыния дома обыграла Северную Македонию со счетом 3:2. Голы Румынии забили Флорин Тэнасе, Валентин Михайле и Янис Хаджи, голы Северной Македонии - Ариян Адеми и Александр Трайковский.

После первого тура, имея по 3 очка, лидируют Германия, Румыния и Армения.

Матч второго тура между сборными Армении и Исландии состоится 28 марта в 20:00 на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, а матч между сборными Армении и Румынии состоится 31 марта в 20:00.