Премьер-министр провел прощальную встречу с послом Японии в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Джуна Ямаду, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян высоко оценил работу посла за время его пребывания в должности, отметив: “ Совместными усилиями нам удалось еще больше укрепить армяно-японские отношения, которые мы очень ценим и которым придаем важное значение. Надеемся, что существующая динамика сохранится и будет еще более развиваться ”.

По словам Никола Пашиняна, между двумя странами существует эффективный политический диалог, и Армения благодарна правительству Японии за оказание технической помощи в различных сферах, в том числе в борьбе со стихийными бедствиями. Премьер-министр пожелал Японии успехов в организации Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Токио, и отметил, что планируется участие армянской делегации в торжественном открытии Игр.

Джун Ямада посчитал честью свою дипломатическую миссию в Армении и отметил накопленный за это время опыт. По его словам, у армянского и японского народов много общего в системе ценностей, духовном и культурном плане. Япония готова содействовать развитию нашей страны, усилению демократии, укреплению демократических ценностей. С этой целью правительство Японии намерено оказать Армении техническую помощь в организации внеочередных парламентских выборов. Посол Японии в Армении отметил, что покидает нашу страну с теплыми впечатлениями и в своей дальнейшей деятельности будет способствовать укреплению армяно-японской дружбы.

Премьер-министр поблагодарил правительство Японии за готовность оказать техническую помощь в проведении внеочередных парламентских выборов, отметив, что сотрудничество с международными партнерами будет способствовать проведению свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Никол Пашинян коснулся сложившейся в Арцахе после развязанной Азербайджаном войны ситуации и подчеркнул, что возвращение находящихся в Азербайджане армянских военнопленных, сохранение армянского культурно-исторического наследия на территориях Арцаха, оказавшихся под контролем Азербайджана, и урегулирование конфликта на основе права на самоопределение остаются приоритетом для армянских сторон. Премьер-министр подчеркнул важность реакции мирового сообщества в этом направлении и в этой связи привлек внимание также японской стороны.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам активизации экономических связей. Двусторонне подчеркнут интерес к сотрудничеству в области инфраструктуры, была обсуждена работа, направленная на углубление инвестиционного партнерства. Посол Японии в Армении рассказал, что армянское вино заняло лидирующую позицию на недавнем винном конкурсе в Японии.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Армении приложит усилия, чтобы расширить двусторонние торгово-экономические связи, а армянская продукция и в дальнейшем пользовалась успехом на японском рынке. Никол Пашинян пожелал Джуну Ямаде всего наилучшего, отметив, что он и впредь будет другом Армении и армянского народа.