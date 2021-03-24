Парламент Армении на пост судьи Кассационного суда избрал Арсена Мкртчяна

Национальное собрание Армении тайным голосованием на пост судьи Кассационного суда избрала Арсена Мкртчяна. Как передает Арменпресс, председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян сообщил, что из 102 бюллетеней недействительными были признаны 4 бюллетеня.

Армен Айкянц получил 11 голосов “за”, Арсен Мкртчян - 87.

Это был второй тур выборов. Во втором туре были две кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

В первом туре выборов глава фракции “Мой шаг” Лилит Макунц заявила, что фракция из кандидатур, предложенных Высшим судебным советом, не выберет кандидата на пост судьи Кассационного суда. Она заявила, что это будет их политический ответ на заявление председателя ВСС Рубена Вардазаряна.