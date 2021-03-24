Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией

Тюрколог Рубен Сафрастян уверен, что Республика Армения и Турецкая Республика могут иметь нормальные отношения.

Как передает Арменпресс, об этом Сафрастян сказал на пресс-конференции 24 марта.

“Хочу подчеркнуть слово “нормальные”, избегая выражения “добрососедские отношения”, поскольку для того, чтобы иметь добрососедские отношения, мы должны пройти очень и очень долгий путь. Я, в первую очередь, имею в виду политику Турции в отношении нас. Что касается нормальных отношений, то Республика Армения выступает за нормальные отношения с Турцией, за дипломатические отношения и за нормально действующие открытые границы”, - сказал Рубен Сафрастян.

Он отметил, что Турция с декабря 1991 года поставила перед Арменией предусловия. Она заявила, что не установит дипломатических отношений с Арменией, пока есть проблемы, которые должны быть решены.