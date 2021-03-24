Новый фильм о Папе Римском Франциске, расскажет и о его усилиях в деле признания Геноцида армян

Фильм «Франческо» о Папе Франциске будет доступен с 28 марта через сервис “DiscoveryPlus”. Режиссер фильма - номинированный на «Оскар» Евгений Афинеевский в номинации «Документальные фильмы 2016 года». Продюсером фильма является Эрик Эсраилян, известный американский врач армянского происхождения и содиректор Медицинского центра Дэвида Геффена при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA).

Эсраилян в своем комментарии в Facebook отметил, что для него большая честь представить зрителям этот фильм. Он написал, что фильм о Папе, который сегодня сталкивается с самыми большими в мире проблемами. «Я лично очень благодарен ему за его щедрое руководство в обеспечении массового осознания Геноцида армян, несмотря на геополитическое давление, заставляющее его хранить молчание», - как сообщает Арменпресс, написал Эсраилян.

Он опубликовал фотографии, освещающие визит Папы в Армению, на которых глава католического мира молится на холме Цицернакаберд. «Для меня было большой честью быть там, когда Папа Франциск молился в Музее Геноцида армян, снова привлекая внимание всего мира к Армении. Посмотрите фильм «Франческо» через сервис DiscoveryPlus в это воскресенье, узнайте о его огромных усилиях по признанию Геноцида армян и многое другое о нем. Несмотря на десятилетия геополитических отрицаний, Сенат США, Палата представителей, Библиотека Конгресса, сегодня и весь информированный мир публично признают исторические факты», - сказал Эсраилян. Он подчеркнул, что сейчас члены Конгресса призывают президента Джо Байдена последовать за ними и признать Геноцид армян.

Фильм «Франческо» рассказывает о жизни и творчестве Папы Франциска. Он включает интервью с самим Папой Франциском, с членами его семьи, Бенедиктом XVI и с другими.

Премьера фильма состоялась 21 октября 2020 года на Римском кинофестивале. Он получил авторитетную премию “Italian Kinéo Award”.