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Межпарламентская ассамблея православия призвала защитить армянские христианские памятники Арцаха

Межпарламентская ассамблея православия призвала защитить армянские христианские памятники Арцаха

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), член Парламента Греции, полномочный представитель МАП доктор Максимос Харакопулос выступил с заявлением о защите христианских памятников Нагорного Карабаха. Заявление было сделано во время телеконференции, организованной ассамблеей. Арменпресс полностью представляет это заявление.

«Межпарламентская ассамблея православия неоднократно заявляла о необходимости защиты памятников мировой цивилизации, противодействия их разрушению, искажению идентичности или смене цели. Человечество добилось значительных успехов в отображении всемирного культурного наследия. Сюда входят религиозные памятники, которые действуют, но перестали использоваться по назначению.

Современная цивилизация понимает и признает огромную историческую и духовную ценность памятников, посредством которых происходит диалог между историческим прошлым и высокими идеями человеческого духа, что является предпосылкой для дальнейшего развития мысли и укрепления наших общих ценностей. Кроме того, надлежащее уважение к каждому памятнику истории и культа способствует взаимопониманию и уважению между религиозными общинами и, в конечном итоге, мирному сосуществованию народов.

Но, к сожалению, сегодня продолжают происходить события, в результате которых эти принципы нарушаются. Бывают случаи, когда религиозные памятники с многовековой историей, имеющие как эстетическую, так и художественную ценность, произвольно перестают быть местами проведения религиозных мероприятий или используются для других целей.

Так, недавно по решению турецкого политического руководства собор Святой Софии был превращен в мечеть, хотя был построен еще в 6 веке и был включен в официальный список Мирового культурного наследия под защитой ЮНЕСКО.

Исторические и культурные памятники иногда полностью разрушаются, хотя они свидетельствуют о многовековом присутствии других народов, религий и цивилизаций в соответствующих районах. О подобных действиях неоднократно сообщалось в Косово и в Метохии, на оккупированных территориях Сирии и Ирака, а также на территориях Республики Кипр, оккупированных турецкой армией.

Исходя из вышеизложенного, мы как представители парламентов многих стран считаем необходимым при любом случае выражать свое категорическое несогласие с этой практикой и настоятельно призываем международные организации и правительства не допускать ее использования.

В этой связи мы хотели бы обратить особое внимание на ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе сразу после окончания кровопролитной войны 2020 г. В результате трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 года, огромные территории с культурными ценностями армянского народа и его Апостольской христианской церкви, которые имеют большое религиозное, историческое и художественное значение и для мировой цивилизации, перешли под контроль Азербайджана.

Мы считаем, что эти памятники нуждаются в немедленном описании и охране со стороны международного сообщества и компетентных международных организаций.

Мы призываем Организацию Объединенных Наций и ЮНЕСКО внести свой вклад в защиту культурного наследия и памятников армянского народа, находящегося в настоящее время под контролем Азербайджана, и предотвратить изменение их идентичности или их уничтожение. Безразличие может нанести непоправимый ущерб памятникам, принадлежащим всему человечеству».


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