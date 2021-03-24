Межпарламентская ассамблея православия призвала защитить армянские христианские памятники Арцаха

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), член Парламента Греции, полномочный представитель МАП доктор Максимос Харакопулос выступил с заявлением о защите христианских памятников Нагорного Карабаха. Заявление было сделано во время телеконференции, организованной ассамблеей. Арменпресс полностью представляет это заявление.

«Межпарламентская ассамблея православия неоднократно заявляла о необходимости защиты памятников мировой цивилизации, противодействия их разрушению, искажению идентичности или смене цели. Человечество добилось значительных успехов в отображении всемирного культурного наследия. Сюда входят религиозные памятники, которые действуют, но перестали использоваться по назначению.

Современная цивилизация понимает и признает огромную историческую и духовную ценность памятников, посредством которых происходит диалог между историческим прошлым и высокими идеями человеческого духа, что является предпосылкой для дальнейшего развития мысли и укрепления наших общих ценностей. Кроме того, надлежащее уважение к каждому памятнику истории и культа способствует взаимопониманию и уважению между религиозными общинами и, в конечном итоге, мирному сосуществованию народов.

Но, к сожалению, сегодня продолжают происходить события, в результате которых эти принципы нарушаются. Бывают случаи, когда религиозные памятники с многовековой историей, имеющие как эстетическую, так и художественную ценность, произвольно перестают быть местами проведения религиозных мероприятий или используются для других целей.

Так, недавно по решению турецкого политического руководства собор Святой Софии был превращен в мечеть, хотя был построен еще в 6 веке и был включен в официальный список Мирового культурного наследия под защитой ЮНЕСКО.

Исторические и культурные памятники иногда полностью разрушаются, хотя они свидетельствуют о многовековом присутствии других народов, религий и цивилизаций в соответствующих районах. О подобных действиях неоднократно сообщалось в Косово и в Метохии, на оккупированных территориях Сирии и Ирака, а также на территориях Республики Кипр, оккупированных турецкой армией.

Исходя из вышеизложенного, мы как представители парламентов многих стран считаем необходимым при любом случае выражать свое категорическое несогласие с этой практикой и настоятельно призываем международные организации и правительства не допускать ее использования.

В этой связи мы хотели бы обратить особое внимание на ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе сразу после окончания кровопролитной войны 2020 г. В результате трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 года, огромные территории с культурными ценностями армянского народа и его Апостольской христианской церкви, которые имеют большое религиозное, историческое и художественное значение и для мировой цивилизации, перешли под контроль Азербайджана.

Мы считаем, что эти памятники нуждаются в немедленном описании и охране со стороны международного сообщества и компетентных международных организаций.

Мы призываем Организацию Объединенных Наций и ЮНЕСКО внести свой вклад в защиту культурного наследия и памятников армянского народа, находящегося в настоящее время под контролем Азербайджана, и предотвратить изменение их идентичности или их уничтожение. Безразличие может нанести непоправимый ущерб памятникам, принадлежащим всему человечеству».