ССС распускается, создается Антикоррупционный комитет

Национальное собрание Республики Армения во втором чтении и полностью приняло представленный правительством пакет законопроектов об Антикоррупционном комитете и прилагаемые к нему проекты, которыми предусматривается ликвидация Специальной следственной службы и создание Антикоррупционного комитета.

Как передает Арменпресс, за пакет проектов проголосовали 80 депутатов, 38 - против, 2 воздержались.

Пакетом проектов предлагается создать новый следственный орган - Антикоррупционный комитет. Основной компетенцией комитета будет организация и осуществление досудебного уголовного производства по предполагаемым коррупционным преступлениям, отнесенным к его подчинению уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.

До проведения конкурса и назначений на должности сотрудников Антикоррупционного комитета временными следователями Антикоррупционного комитета будут следователи Специальной следственной службы.