Отремонтированы школы общин Мовсес, Айгепар, Чинари Тавушской области

Губернатор Тавуша Айк Чобанян в сопровождении начальника Управления образования, культуры и спорта Меружана Арутюняна посетил несколько школ приграничных населенных пунктов и ознакомился с уже выполненными работами. Как передает Арменпресс, администрация Тавушской области сообщила, что ремонтные работы в средней школе Айгепара начались год назад. Губернатор уже оценил их результаты.

«В прошлом году мы выделили два направления, первое - вода и санузлы, а второе - отопление. Мы полностью решили обе эти проблемы», - сказал Айк Чобанян. Губернатор ознакомился с работами по благоустройству общеобразовательных школ общин в Чинари и в Мовсесе. По его словам, в школе Чинари полностью решены санитарные проблемы, в том числе и вопрос отопления, в школе впервые установлено центральное отопление. Отремонтированы учебные классы, кабинеты, библиотека и санузлы.

«Шаг за шагом мы должны вывести школы на определенный уровень, это будет качественным, значительным изменением в сфере образования, это является нашим приоритетом номер один», - добавил Айк Чобанян.